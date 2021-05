Sanitäter in Donauwörth massiv angegriffen und verletzt

Scheinbar ohne Grund hat ein 46-Jähriger einen Notfallsanitäter auf einem Parkplatz in Donauwörth angegriffen. Der Täter ist für die Polizei kein Unbekannter.

Ein 22-jähriger Notfallsanitäter ist am Dienstag in Donauwörth von einem Mann massiv angegangen worden. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, parkte der Sanitäter mit seinem Einsatzfahrzeug auf dem Parkplatz eines Marktes für Tierzubehör in der Dillinger Straße, als der 46-Jährige auf ihn zuging und ihm unvermittelt ins Gesicht schrie. Dabei machte er diverse Drohgebärden.

Angriff auf Sanitäter in Donauwörth: Opfer flüchtet in sein Notarztfahrzeug

Der 46-Jährige attackierte den 22-jährigen Sanitäter körperlich und verletzte ihn dabei. Dem Notfallsanitäter blieb aufgrund der unaufhörlichen Attacken nichts weiter übrig, als sich in das Notarztfahrzeug zu flüchten und aus dem versperrten Innenraum heraus die Polizei zu verständigen. Der 46-Jährige drohte weiter und versuchte unentwegt, die Fahrzeugtüren zu öffnen, um sein Opfer weiter anzugreifen. Als dies nicht gelang, schlug er mehrfach auf das Rettungsfahrzeug ein.

Der Täter ist den Polizeibeamten bestens bekannt. Er weigerte sich bereits mehrfach beharrlich, am Bahnhof und in anderen bereichen mit Maskenpflicht eine solche Maske zu tragen. Mindestens 13 Mal ist er bereits angezeigt worden, was mittlerweile ein Bußgeld in Höhe von 3250 Euro ausmacht.

Angreifer stellt sich vor das Auto und verhindert die Flucht

Beim Angriff auf den Sanitäter, verhinderte der Mann auch, dass sein ins Visier genommenes Opfer mit dem Einsatzfahrzeug wegfahren konnte. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen flüchtete der slowakische Staatsangehörige mit momentanem Wohnsitz in Donauwörth, konnte jedoch kurz darauf gestellt werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird momentan abgeklärt. Angezeigt wurde der Mann wegen Verdachts auf Straftaten des tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, vorsätzliche Körperverletzung, Nötigung sowie Sachbeschädigung.

