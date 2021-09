Schäfstaller weihen Gemeinschaftswerk ein

Plus In Schäftstall ist ein Feuerwehrhaus und ein Dorfgemeinschaftshaus entstanden. Nun wurde der Komplex eingeweiht.

„Das Datum wird in die Geschichte unseres Dörfleins eingehen“, stellte Stadträtin Doris Rödter bei der Einweihung des Schäfstaller Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses am Sonntag fest. Zum Abschluss der beispielhaften Gemeinschaftsleistung von Stadt Donauwörth, Zuschussgebern sowie den Vereinen und Einwohnern des 250-Seelen-Dorfes feierten die Beteiligten mit Pater Andreas Fritsch den Festgottesdienst.