Scharfe Waffe liegt in Donauwörth im Kinderzimmer

Die Polizei hat in einem Donauwörther Ortsteil eine erstaunliche und beängstigende Entdeckung gemacht. Auch Munition wird beschlagnahmt.

Einen ebenso überraschenden wie beängstigenden Fund hat die Polizei in der vorigen Woche in einem Wohnhaus in einem Donauwörther Ortsteil gemacht. Völlig ungesichert lagen dort Waffen und Munition.

Hausbewohner verwehrt Kaminkehrer den Einlass - deshalb kommt die Polizei

Anlass für den Besuch der Polizei war die Tatsache, dass der Bewohner des Gebäudes mehrere Aufforderungen des Kaminkehrers zu einer Begutachtung von Feuerstätten ignorierte und ihm auch den Einlass verwehrte. Deshalb ließ eine Streife am Donnerstag um 10.30 Uhr durch einen Schlüsseldienst die Haustür öffnen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt an seiner Arbeitsstelle.

Als die Polizisten in die Wohnung gingen, staunten sie nicht schlecht. In dem Gebäude lagen diverse Waffen und Munition offen und unversperrt herum. Unter anderem lag ein scharfer und geladener Revolver der Marke Smith&Wesson im Kaliber 357 Magnum neben einem Schreckschussrevolver im Kinderzimmer des Hauses, in dem noch Minderjährige leben. Die Beamten entdeckten auch den Lauf eines K98-Repetiergewehrs, ein verbotenes Lasermodul als Waffenaufsatz, einen Teleskopschlagstock und diverse Munition. Darunter befanden sich der Polizei zufolge gefährliche Holspitzpatronen. Nichts war weggesperrt.

Einen Teil der Waffen besaß der Mann legal

„Der Mann besaß Teile der Waffen und Munition legal, hätte diese jedoch niemals so lagern dürfen“, teilt die Inspektion Donauwörth mit. Den Rest hatte sich der Mann augenscheinlich illegal angeschafft. Die Beamten hielten Rücksprache mit dem für Waffenbesitz zuständigen Landratsamt Donau-Ries und stellten die Gegenstände sicher. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf diverse Vergehen nach dem Waffengesetz sowie ein verwaltungsrechtliches Verfahren im Hinblick auf die waffenrechtliche Zuverlässigkeit wurden eingeleitet. (dz)

