Schiedsrichter aus Altisheim erleidet Herzstillstand

Das Spiel zwischen dem Lauber SV und der SG Buchdorf/Daiting muss nach einem Herzstilstand des Schiedsrichters abgebrochen werden. Der Rettungsdienst reanimiert den Unparteiischen aus Altisheim.

Dramatische Szenen auf einem Sportplatz im Landkreis Donau-Ries am Sonntag: In der Partie Lauber SV gegen SG Buchdorf/Daiting musste Schiedsrichter Andreas Steidle nach einem Herzstillstand reanimiert werden. Er war zusammengebrochen.



Der Vorfall erreignete sich in der 84. Minute der Partie in der Kreisklasse Nord 1, die Gäste aus Buchdorf hatten zu diesem Zeitpunkt mit 3:0 geführt. "Wenn Fußball zur Nebensache wird…", schrieb die SG Buchdorf auf Facebook zum Vorfall. Der Verein wünsche Schiedsrichter Steidle gute Besserung. (dz)