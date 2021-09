Schmierereien von Fußballfans in Rot-Grün-Weiß

In Donauwörth besprühen Unbekannte, die offenbar FCA-Fans sind, Kästen, Ampelanlagen und Geländer mit Farbe. Der Schaden ist recht hoch.

Rot-grün-weiß – das sind die Vereinsfarben des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. In Donauwörth sind sie seit dem Wochenende an einer Reihe von Orten zu sehen. Unbekannte – offenbar Anhänger des Vereins – haben unter anderem Stromverteilerkästen, Breitbandverteilerkästen, Ampelanlagen und Brückenpfeiler mit Lackfarbe besprüht. Der Schaden summiert sich der Polizei zufolge zu einer beachtlichen Höhe.

Die Täter bringen auch Aufkleber an

Die Verursacher der Schmierereien waren in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet unterwegs. In allen Fällen sei ein „Fußballbezug“ festzustellen, so die Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Tatorte befinden sich in der Reichsstraße, am Merkurplatz, in der Zirgesheimer Straße, in der Dillinger Straße und an der Neudegger Allee. Auch die Friedensbrücke über die Wörnitz verschonten die Unbekannten nicht. Beidseitig besprühten sie einen Teil des Metallgeländers in den genannten Farben. Zudem brachten die Gesuchten Aufkleber mit der Aufschrift „Original 1907“ an.

Beschmierte Verteilerkästen in der Kapellstraße in Donauwörth. Foto: Wolfgang Widemann

Diese Unsitte ist in der Region – wie auch vor allem in größeren Städten – seit geraumer Zeit zu beobachten (wir berichteten). Vor allem auf Verkehrszeichen richten die „Sticker“ beträchtlichen Schaden an, lassen sie sich doch nur schwer wieder lösen, wodurch die Beschichtung der Schilder in Mitleidenschaft gezogen wird.

Die Polizei beziffert den Schaden auf mindestens 5000 Euro

Den Sachschaden neuerlichen Fälle in Donauwörth, die bislang erfasst wurden, beziffert die Polizeiinspektion Donauwörth auf mindestens 5000 Euro. Die Dienststelle bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (wwi/dz)