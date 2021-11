Donauwörth

13:58 Uhr

Schnelles Ende für DONwud in Donauwörth

Plus Nahezu alle Weihnachtsmärkte waren schon abgesagt. Nur Donauwörth hielt an DONwud im Ried fest. Doch jetzt kam das Aus für das Festival der Kulturen.

Vielerorts im Landkreis waren die Weihnachtsmärkte schon abgesagt. Die vierte Corona-Welle hatte die Vorfreude auf Glühwein und geselliges Beisammensein im Lichterglanz in vielen Gemeinden und Städten schon verdorben. Das Kulturfestival DONwud in Donauwörth schien die letzte Veranstaltung, die in der Vorweihnachtszeit doch noch durchgezogen wurde. Doch einen Tag nach der Eröffnung war klar: Das Festival muss abgebrochen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen