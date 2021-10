Donauwörth

12:18 Uhr

Schönste Harfentöne von Feodora Mandel in Donauwörth

Feodora Johanna Mandel spielte in Donauwörth Stücke ihrer neuen CD „Harfenpoesie“ und begeisterte mit den sanften Klängen der Harfe.

Plus Die deutschlandweit bekannte Harfinistin Feodora Johanna Mandel besucht ihre Heimatstadt Donauwörth erneut für ein Konzert. Wie sie sich präsentierte.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Viele kommen gern zurück zu ihren Wurzeln. So auch Feodora Johanna Mandel, frühere Kaisheimerin und Schülerin des Donauwörther Gymnasiums, nunmehr bedeutende, deutschlandweit konzertierende Harfenistin. Ihre Musikalität ist ihr ja sozusagen in die Wiege gelegt worden, haben ihre Eltern doch am Gymnasium Donauwörth ein musikalisches Universum geschaffen, das seinesgleichen sucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .