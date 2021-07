Schon wieder Geisterfahrer auf B2 bei Donauwörth

Auf der B2 bei Donauwörth war am Dienstagvormittag schon wieder ein Geisterfahrer unterwegs. Größerer Einsatz der Polizei.

Auf der B2 bei Donauwörth war am späten Donnerstagvormittag schon wieder ein Geisterfahrer unterwegs. Dies führte zu einem größeren Polizeieinsatz.

Der Falschfahrer war mit einem schwarzen Opel Corsa unterwegs

Auf Anfrage heißt es aus der Donauwörther Inspektion, dass kurz nach 11.30 Uhr eine Reihe von Verkehrsteilnehmers angerufen und den Falschfahrer auf der Schellenberg-Umgehung gemeldet habe. Er soll mit einem schwarzen Opel Corsa unterwegs gewesen sein. Das Kennzeichen konnte offenbar niemand ablesen. Sofort machten sich mehrere Streifen auf die Suche nach dem Unbekannten. Dieser konnte aber nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670,

Erst am vorigen Freitagnachmittag hatte eine 19-Jährige mit ihrem Auto auf diesem Abschnitt der B2 über einen Parkplatz gewendet, war dann auf der autobahnähnlich ausgebauten Straße in falscher Richtung unterwegs und stieß frontal mit einem Kleinbus zusammen. Dessen Insassen erlitten schwere Verletzungen und es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 bis 50.000 Euro.

