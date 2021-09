Schüler hat in Donauwörth Drogen im Rucksack

Die Polizei hat in Donauwörth einen 16-Jährigen kontrolliert. Der hatte Rauschgift bei sich.

Den richtigen Riecher hatte eine Streife der Polizei in Donauwörth. Die Beamten hielten am Sonntagabend einen Jugendlichen an – und stellten fest, dass dieser Rauschgift bei sich hatte. Der 16-Jährige war um 20.50 Uhr auf einem Fahrrad im Weidenweg unterwegs. Die Polizisten kontrollierten den Schüler. In seinem Rucksack fanden die Gesetzeshüter diverse Betäubungsmittel und Rauschgiftutensilien – und stellten diese sicher.

Die Beamten übergaben den 16-Jährigen einem Erziehungsberechtigten und leiteten ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz ein. (dz)