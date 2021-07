Donauwörth

12:06 Uhr

Seilbahn in die Donauwörther Parkstadt wird wieder diskutiert

Könnte es wie in Baden Baden (Bild) auch in Donauwörth funktionieren? Mit der Standseilbahn auf den Schellenberg in die Parkstadt. Die Idee ist nicht neu, hält sich aber hartnäckig.

Plus In Donauwörth ist die Anbindung der Parkstadt ein Sorgenkind beim Ausbau der Wege. Jetzt steht sogar das Thema „Seilbahn“ wieder auf der Agenda.

Von Thomas Hilgendorf

Die Anbindung der Parkstadt oben auf dem Schellenberg an die Innenstadt unten an der Donau ist in Donauwörth mehr als eine jener komplizierten Knobelaufgaben, die kaum jemand lösen kann. Es gab einmal eine Zeit, da war die Verzweiflung darüber so groß, dass über Seilbahnen und Spaßrutschen nachgedacht wurde. Diese Ideen kamen jetzt wieder auf den Tisch im Donauwörther Rathaus.

