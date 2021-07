Seniorin auf Supermarkt-Parkplatz in Donauwörth beklaut

Eine dreiste Masche benutzten Diebe am Freitag in Donauwörth. Die Täter lenkten eine 72-Jährige Frau ab, während aus ihrem Auto eine Geldbörse geklaut wurde.

Nach einem Ablenkungsmanöver ist eine 72-Jährige am Freitagnachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Donauwörth beklaut worden. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, räumte die Frau gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Artur-Proeller Straße ihre Einkäufe in ihren Wagen. Anschließend entfernte sie sich wenige Meter von ihrem unversperrten Hyundai, um den Einkaufswagen in den Unterstand zurück zu bringen.

Frau wird zunächst abgelenkt, dann fehlt der Geldbeutel im Auto

Dort wurde sie von zwei unbekannten Männern angesprochen. Diese befragten die 72-jährige unter anderem nach einer Apotheke in der Nähe und nach dem Weg nach Augsburg. Bei der Rückkehr zu ihrem Auto bemerkte die Seniorin dann, dass ihre Geldbörse, welche in einem Stoffbeutel im Kofferraum des Fahrzeuges lag, gestohlen wurde. Darin befand sich eine zweistellige Summe an Bargeld, sowie diverse Bankkarten und amtliche Dokumente. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Polizei: Ein Täter wohl um die 50 Jahre und mit südländischem Erscheinungsbild

Die Person, die die Frau ansprach, soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war circa 1,70 Meter groß, hatte kurze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Weiter sprach er gebrochenes Deutsch und er hatte eine korpulente Statur. Von den weiteren Mittätern ist nichts bekannt. Hinweise auf die Tat und die Täter werden bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefon 0906/70667-0 entgegengenommen. (dz)

Hinweis der Polizei Donauwörth: Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug immer zu verschließen, auch bei kurzer Abwesenheit. Berichten Sie auch älteren Mitmenschen von dieser Art des Diebstahls, damit diese gewarnt sind. Aufgrund ihrer eventuell eingeschränkten Bewegungsmöglichkeit werden sie womöglich gezielt als Opfer solcher Taten ausgesucht.

Lesen Sie auch: