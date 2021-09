Donauwörth

So denken die Menschen in Donauwörth über die Wahl

Siglinde Förg will unbedingt wählen gehen. Was denken die Bürger in Donauwörth über die Bundestagswahl?

Plus Wie denken die Menschen in Donauwörth über die Bundestagswahl am 26. September? Wir haben uns in der Reichsstraße umgehört.

Von Ilona Schmid

Am kommenden Sonntag ist Bundestagwahl. Zeit sich in der Reichsstraße in Donauwörth umzuhören, wie die Bürger den Wahlkampf erlebt haben und wie sich zur Wahl stehen. Ist Ihnen eine Entscheidung, wo sie ihr Kreuz setzen, schwer gefallen? Gehen Sie überhaupt wählen?

