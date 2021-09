Donauwörth

vor 36 Min.

So geht es weiter bei K&L in Donauwörth

In der K&L-Filiale in der Donauwörther Innentstadt läuft weiterhin der Räumungsverkauf.

Plus Das Geschäft in Donauwörth betreibt künftig der Augsburger Schuh- und Textilhändler Schmid. Nun steht fest, wie der weitere Zeitplan der Übernahme aussieht.

Der Augsburger Schuh- und Textilhändler Schmid hat schon vor zwei Jahren die insolvente Modefirma K&L übernommen. Auch in der Donauwörther Spitalstraße verschwindet der Name K&L. In der dortigen Filiale läuft derzeit der Räumungsverkauf, teilt Rüdiger Herrmann mit, Director Marketing & Sales bei K&L. „90 Prozent der Ware ist bereits abverkauft“, sagt er. Derzeit laufe der finale Räumungsverkauf.

