Donauwörth

vor 18 Min.

So kalt war der August in Donauwörth

Plus Der August war in der Region der bislang zweitschlechteste in diesem Jahrtausend. So sieht die Bilanz des Sommers 2021 aus.

Von Werner Neudeck

Nachdem bereits der Juli als Sommermonat enttäuscht hat, trifft dies auch auf den August zu. Zu diesem Schluss kommt Wetterbeobachter Werner Neudeck aus Riedlingen: „Der August war viel zu kalt und wies ein enormes Defizit beim Sonnenschein auf.“ Damit stehe gleichzeitig fest, dass es nach 2007 der kälteste Sommer seit dem Jahr 2000 war.

