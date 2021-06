Donauwörth

So kalt war der Mai in Donauwörth zuletzt 1919

Viel Regen, wenig Sonne und viel zu kalt. So war der Mai in Donauwörth. Auch, wenn es besondere Wettersiautionen gab.

Plus Kalt und nass –alles andere als wonnig war der Mai 2021. Was Wetterexperte Werner Neudeck noch an Analysen in petto hat.

Von Werner Neudeck

Das Wort „Wonnemonat“ konnte für den Mai 2021 in Donauwörth und Umgebung mit gutem Gewissen aus dem Wörterbuch gestrichen werden, denn er war mit zu wenig Sonnenschein und einem Übermaß an Regentagen der kälteste Mai nach dem im Jahr 1991.

