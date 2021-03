12:00 Uhr

Donauwörth: So läuft die Schuleinschreibung in Corona-Zeiten

Plus Der erste Besuch ist für Kinder und Eltern oft ein spannender Tag. Während Corona ist auch hier Improvisation gefragt. Wie Donauwörther Schulen damit umgehen.

Von Andrea Hammerl

„Wir haben alle Kinder hier gehabt“, erzählt Rektorin Helga Mandlik von der Sebastian-Franck-Grundschule in Donauwörth und die Freude darüber ist ihr anzuhören. Die Schuleinschreibung, für viele der erste Besuch in der Schule, ist ein spannender Tag für Kinder wie Eltern. Im vergangenen Jahr waren die Schulen coronabedingt geschlossen, die Einschreibung erfolgte schriftlich oder telefonisch. Heuer blieb es den Schulen eigenverantwortlich überlassen, wie sie verfahren – im Rahmen der Vorgaben des Kultusministeriums natürlich. Das Ergebnis war dann am Ende doch unterschiedlich, wie aus einigen Donauwörther Schulen zu erfahren ist.

„Die Entscheidung konnten wir treffen, weil die Inzidenzzahl damals deutlich unter 20 lag“, erklärt Mandlik. „Wenn die Zahlen zu hoch sind, geht es natürlich nicht.“ Die Kinder hätten sich sehr gefreut, die Schule zu sehen, und ihr war es wichtig, den Kleinen und ihren Eltern „ein bisschen Normalität zu geben“. Dafür wurden die angehenden Erstklässler in ganz kleinen Gruppen in die Schule eingeladen, es gab ein Schulspiel und kurze Gespräche mit den Eltern – bei Bedarf auch intensivere, wenn sich die Eltern unsicher waren, ob das Kind schon schulreif ist oder nicht.

Kurzfristige Absage an der Grundschule in Riedlingen

Bei den sogenannten Korridorkindern, die zwischen Juli und September geboren sind, haben die Eltern das letzte Wort, unterstützt werden sie von den Erzieherinnen im Kindergarten sowie den Lehrern. „Das muss auf mehreren Beinen stehen – Kindergarten, Schulspiel und Kinderarzt“, sagt Mandlik. Die beste Lösung für das Kind werde gemeinsam gefunden. „Unsere Eltern vertrauen den Fachleuten“, ist ihre Erfahrung, zumal die Zusammenarbeit insbesondere mit den Kindergärten sehr gut sei.

Eine abgespeckte Variante der persönlichen Schuleinschreibung war auch an der Gebrüder-Röls-Grundschule in Riedlingen geplant gewesen. „Leider mussten wir kurz zuvor absagen, weil in einem Kindergarten Corona ausgebrochen war“, bedauert Rektorin Marion Hanrieder. „Wir machen die Beratung jetzt telefonisch“. Die Zusammenarbeit mit dem nahe gelegenen Kindergarten St. Martin, den sehr viele ihrer angehenden Schüler besuchen, sei sehr gut, Erzieher und Lehrer tauschten sich dank einer Schweigepflichtsentbindung der Eltern intensiv über die Kinder aus, sodass es in den vergangenen Jahren keinen einzigen Fall gegeben habe, in dem Uneinigkeit geherrscht habe.

Gebrüder-Röls-Schule: Stattdessen soll es eine Kennenlern-Party geben

Weil die Schule bereits E-Mail-Adressen eingeholt hatte, konnten die Eltern kurzfristig über die Absage der persönlichen Schuleinschreibung informiert werden, die Rückmeldungen seien verständnisvoll gewesen, sagt Hanrieder. Als Ersatz hat sie den Kindern versprochen, eine Kennenlernparty mit Kinderprogramm und Schulmaterialvorstellung auf dem Schulhof zu feiern, sobald es die Corona-Situation zulasse. An der Mangold-Grundschule in Donauwörth sei die Einschreibung ebenfalls persönlich erfolgt, teilt Rektorin Sibylle Lutzkat auf Anfrage mit und weist darauf hin, dass es beim Schulspiel in Kleinstgruppen von einer Lehrerin mit zwei Kindern um das Kennenlernen der Schule gehe, nicht darum, die Schulfähigkeit festzustellen.

Ein Baustein, um die Schulfähigkeit festzustellen, ist die Schuleingangsuntersuchung (SEU), die allerdings seitens der Regierung von Schwaben seit Oktober ausgesetzt ist. Sie dient dazu, festzustellen, ob das Kind gesundheitlich in der Lage ist, erfolgreich am Unterricht teilzunehmen, ob Entwicklungsverzögerungen, Behinderungen oder Förderbedarf bestehen. Stattdessen müssen Eltern dem Gesundheitsamt heuer nur einen ausgefüllten Anamnesebogen, den Nachweis der U9-Untersuchung und das Impfbuch vorlegen und erhalten im Gegenzug eine Bestätigung, die zusammen mit dem Masern-Impfnachweis bei der Schule vorgelegt werden.

Fehlende Schuleingangsuntersuchung ist kein Nachteil für die Kinder

„Selbstverständlich wird den Eltern auch jederzeit eine Beratung zu etwaig bestehenden Fragen angeboten“, lässt das Gesundheitsamt über die Pressestelle des Landratsamtes mitteilen. Die Zurückstellung vom Schulbesuch unterscheide sich „hinsichtlich Einschätzung, Beratung, und Entscheidungsfindung nicht vom Verfahren der letzten Jahre“, teilt das Schulamt mit.

Das Beratungsangebot bleibe bestehen, erklärt Hannelore Menzel, Beratungsrektorin im Landkreis. Es sei keineswegs so, dass Rückstellungen nun erleichtert würden. „Das Prozedere ist immer ein Miteinander“, betont sie. „Niemand entscheidet gegen den Willen der Eltern.“

Bei Unsicherheiten helfen Beratungslehrer oder Schulpsychologen

Dass die fehlende SEU und die telefonische oder schriftliche Einschreibung Nachteile für die Kinder habe, könne sie „so nicht sagen“. Jedenfalls seien ihr in der Beratung keine Kinder aufgefallen, die aufgrund dessen Probleme hätten. „Es war insgesamt ein schwieriges Jahr“, bilanziert sie, Corona habe „wie mit dem Brennglas“ Schwierigkeiten aufgezeigt, die vorher schon da waren. So hat sie mehr Schulverweigerer und Depressionen gesehen als früher.

Wenn Eltern unsicher sind, ob ihr Kind schulreif ist, finden sie Hilfe bei ausgebildeten Beratungslehrkräften an den Grundschulen, den Schulpsychologinnen oder dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst des Förderzentrums. „Es kommt immer auf das einzelne Kind an, seine Entwicklung und wie die Eltern damit umgehen“, meint Kindergartenleiterin Angelika Hager-Meyer vom Kindergarten St. Martin.

