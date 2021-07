So verteilen sich die Blutspender im Donau-Ries-Kreis

Plus Die Termine zum Blutspenden wurden in den vergangenen Jahren gut gebucht. Allerdings fällt die Bilanz im Landkreis Donau-Ries unterschiedlich aus.

Die Termine zum Blutspenden im Landkreis Donau-Ries waren in den vergangenen Jahren gut besucht: So gab es 2019 bei 78 Terminen insgesamt 9600 Spenden. 2020 waren es aufgrund von Corona nur 66 Termine, aber trotzdem 9200 Spenden. Dieses Jahr versucht das BRK, 70 bis 75 Termine zu organisieren. Bisher wurden dabei über 5500 Spenden abgegeben.