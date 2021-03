05:31 Uhr

Donauwörth: So wechselhaft war das Wetter im Februar

Plus Von Dauerfrost bis zu einer fast frühlingshaften Phase war alles dabei, berichtet Wetterbeobachter Werner Neudeck aus Donauwörth. Was ihm sonst noch auffiel.

Der Februar hatte alles zu bieten: Schmuddelwetter, herrliches Winterwetter mit Sonnenschein und tiefen Temperaturen, aber auch frühlingshafte Werte mit fast 19 Grad. Das berichtet Wetterbeobachter Werner Neudeck aus Donauwörth.

Der Start in den Februar war nicht gerade ermutigend: Ab 8 Uhr fiel anhaltender leichter Regen bei Werten von 6 Grad, die in den nächsten Tagen bis auf 10 Grad bei starkem Niederschlag stiegen. Nach einer stürmischen Nacht ließ sich am 4. Februar erstmals die Sonne sehen. Doch das war nur eine Momentaufnahme, denn es ging trüb und regnerisch weiter, von Winter keine Spur.

Der Winter hat sich in Donauwörth energisch zurückgemeldet

Dies änderte das Tief Tristan, das in großen Teilen Deutschlands am 7. Februar Chaos verursachte, aber auch bei uns zu länger anhaltendem Fall von Nassschnee führte. Dennoch ergab sich aus 16 Litern pro Quadratmeter Niederschlag wegen des zu warmen Bodens nur eine Schneehöhe von zwei Zentimetern, die am nächsten Tag komplett wegtaute. Doch dann meldete sich der Winter mit erneutem Schneefall und knackigen Minusgraden energisch zurück.

Obwohl mit vier Schneetagen (normal fünf) der übliche Wert nicht ganz erzielt wurde, war doch an neun Tagen eine hohe Schneedecke vorhanden. „Ab dem 11. Februar waren uns bei einer Tiefsttemperatur von -13,9 Grad herrliche Wintertage mit ganztägigem Sonnenschein gegönnt“, so Neudeck. Erst nach fünf Tagen zeichnete sich ein Ende des Schauspiels ab. Die Temperatur stieg zunächst auf 8 Grad, damit war die Schneedecke schnell weggetaut. Der Dauerfrost, der vom 8. bis 14. Februar anhielt, war vorbei.

Hochdruckgebiet Ilonka sorgt für einen Hauch von Frühling

„Das umfangreiche Hochdruckgebiet Ilonka über Südosteuropa lenkte nun sehr milde Luft in unseren Raum und brachte einen Hauch von Frühling bei Werten bis nahezu 19 Grad“. Diese vorfrühlingshafte, sonnige Phase hielt fast bis Monatsende an. Der Sonnenschein war recht ungleichmäßig verteilt. Ließ sich die Sonne im ersten Monatsdrittel kaum sehen, wies der Rest ein hoch erfreuliches Bild auf.

„Immerhin erzielten wir 13 Tage mit sechs bis acht Stunden Sonne und somit wurde der Schnitt von 46 Stunden mit 119 Stunden erheblich überschritten.“ Das hätten auch sieben Nebeltage (normal sechs) nicht verhindern können.

