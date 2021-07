Sprayer aus Donauwörth hat jetzt Graffiti-Atelier

Plus Der Donauwörther Michael Gierak sprayt seit 20 Jahren. Mittlerweile hat er ein Atelier in Augsburg.

Michael Gierak ist einer von vielen kreativen Köpfen in der Augsburger Ballonfabrik. Der gebürtige Donauwörther hat dort, wie viele andere Künstler, sein Atelier. In dem kleinen Raum hat der 34-Jährige zahlreiche Sprühdosen untergebracht. Auf einem Schreibtisch liegen Skizzen. Außerdem sind einige gesprayte Bilder von ihm zu sehen. Wie viele Dosen hinter ihm im Regal stehen, weiß Gierak selbst nicht genau. Seit knapp 20 Jahren ist das Sprayen seine Leidenschaft.