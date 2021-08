Donauwörth

09:29 Uhr

Staatssekretär auf Wahlkampftour am Bahnhof Donauwörth

Der Donauwörther ÖPNV-Referent und Stadtrat Peter Moll (links) erläuterte Florian Pronold (Zweiter von links) den Stand des barrierefreien Umbaus am Bahnhof. Rechts Bundestagskandidat Christoph Schmid.

Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Florian Pronold (SPD), auf Besuch am Bahnhof in Donauwörth. Er fordert mehr Investitionen in die Schiene.

Von Bernd Schied

Auf seiner Tour durch Nordschwaben hat der Staatssekretär im Bundesumweltministerium und frühere Vorsitzende der Bayern-SPD, Florian Pronold, auch Station in Donauwörth gemacht. Der Niederbayer war gekommen, um den Bundestagskandidaten der Sozialdemokraten, Christoph Schmid, zu unterstützen. Der stellvertretende SPD-Unterbezirksvorsitzende und Donauwörther ÖPNV-Referent, Peter Moll, und einige Mitglieder des Ortsvereins empfingen den Gast aus Berlin am Bahnhof der Kreisstadt, um ihn über den barrierefreien Umbau zu informieren, der bis 2024 abgeschlossen sein soll. Politiker und Jurist: Florian Pronold. Foto: Christian Spicker, imago-images.de In dem Zusammenhang erläuterte Moll die Entwicklungsmöglichkeiten, die sich unter anderem mit dem geplanten Durchstich unter den Gleisen zum Unternehmen Airbus ergeben würden. Als sehr bedauerlich bezeichnete es Moll, dass die Bahn keine Toilettenanlage mehr installiert. Schade sei zudem, dass er ursprüngliche Plan für die Erweiterung des bestehenden Parkhauses nicht funktioniert habe. Mit 10.000 Reisenden pro Tag sei der Bahnhof ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt in der Region. Pronold sagte, dass es der SPD in der Bundesregierung zu verdanken sei, dass das Thema Barrierefreiheit immer stärker ins Bewusstsein der Menschen gerückt sei. Der entsprechende Umbau der Bahnhofes sei zu begrüßen. Möglich sei dies nicht zuletzt durch Erhöhung der Mittel für den Bereich Schiene im Bundeshaushalt, wofür sich die Sozialdemokraten nachdrücklich eingesetzt hätten. Nachholbedarf gebe es allerdings noch bei der Elektrifizierung von Bahnstrecken. Der Bereich Klimaschutz sei bei der SPD in besten Händen, weil sie dabei die sozialen Aspekte mehr berücksichtigen würde, als die Grünen, meinte Pronold. Lesen Sie dazu auch Wittislingen Plus Ein Berliner Staatssekretär zu Gast in Wittislingen

Themen folgen