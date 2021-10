Donauwörth

18:43 Uhr

Stadtrat Donauwörth bald im Livestream?

Vorbild Pfaffenhofen an der Ilm: Hier werden die Stadtratssitzungen bereits seit Monaten per Livestream übertragen. Das könnte bald auch in Donauwörth möglich sein. Die Verwaltung prüft das Vorhaben.

Plus In Donauwörth wird geprüft, ob Sitzungen des Stadtrats bald auch über das Internet live übertragen werden. Was sich die Antragsteller von AL/ JB erhoffen.

Von Thomas Hilgendorf

Sitzungen von Kommunalparlamenten haben oft ihren ganz eigenen Charme – kurz gesagt: Es ist nicht jedermanns Sache, zwei Stunden lang die Tagesordnungspunkte eins bis elf einer Ratsagenda auf einem mäßig bequemen Stuhl mit eingeschränkter Sicht zu verfolgen. Aber unter Umständen würde ein einzelner Punkt einige Bürger dann doch interessieren – doch den Weg in den Sitzungssaal scheuen viele all zu oft.

