Donauwörth

vor 22 Min.

Stadtrat Gustav Dinger fordert einen Lärmschutz am Berger Kreuz

Plus Der Ausbau am Berger Kreuz in Donauwörth ist Anlass für Gustav Dinger, einen Lärmschutz in dem Bereich zu fordern. Dabei scheint es schon einen Plan zu geben.

Von Helmut Bissinger

Der Ausbau am Berger Kreuz in Donauwörth sollte nach Auffassung von Stadtrat Gustav Dinger ( ÖDP) der Anlass dafür sein, einen Lärmschutz in diesem Bereich zu fordern. Durch die Baumaßnahmen bestünde darauf nun ein Rechtsanspruch.

