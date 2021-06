Donauwörth

Steiniger Weg ins Donauwörther Finanzamt

Noch immer nicht fertig ist die Rampe, die am Finanzamt-Komplex in Donauwörth barrierefrei zum Haupteingang führen soll.

Von Wolfgang Widemann

Schon seit März wird in den neuen Büros im Finanzamt-Komplex in Donauwörth gearbeitet. Bis Mitte April sollten die Außenanlagen samt Hauptzugang fertig sein, hieß es damals. Doch daraus wurde nichts. Wer in das Gebäude gelangen will, muss den Nebeneingang nehmen. Der neu angelegte Weg zum Haupteingang ist nach wie vor eine Baustelle. Eine Bake und Kieshaufen lassen kein Durchkommen zu.

