Donauwörth

15:40 Uhr

Straffer Zeitplan für die Sanierung des Donauwörther Tanzhauses

Die obersten Geschosse des Tanzhauses bieten eine Menge Platz – doch was genau dort eingerichtet werden soll, ist noch umstritten. Die Neubaubefürworter hatten wiederholt angemahnt, dass dieser Raum eigentlich gar nicht benötigt würde.

Plus Donauwörths Oberbürgermeister will nach dem Bürgerentscheid schnell vorankommen mit dem Tanzhaus in der Reichsstraße. Die ersten Termine sind gesetzt.

Von Thomas Hilgendorf

Die Würfel sind gefallen, das Donauwörther Tanzhaus wird saniert. Laut Expertenmeinung dürfte dieses Unterfangen schneller über die Bühne gehen als ein Rück- und Neubau – dies war auch eines der Argumente der Sanierungsbefürworter vor dem Bürgerentscheid vom 26. September. Oberbürgermeister Jürgen Sorré, eigentlich Befürworter eines Neubaus, will jetzt richtig Gas geben in puncto Planung und Sanierung. Der erste Termin ist gesetzt – doch es gibt auch noch einige offene Fragen.

