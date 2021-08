Streit unter Gästen in Donauwörther Lokal: Fußtritte gegen Kopf und Körper

Die Polizei Donauwörth sucht drei Schläger mit Hund, die am Samstag tätlich wurden. Außerdem werden sie noch mit einem weiteren Vorfall in Zusammenhang gebracht.

Zwei Gäste – 31 und 36 Jahre alt – eines Gastronomiebetriebs im Donauwörther Ried gerieten am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr in einen heftigen Streit mit drei weitere Männern. Nach Polizeiangaben ging es dabei um das Verhalten eines Hundes, den einer der drei dabei hatte.

Einer der drei Männer schubste den 31-Jährigen und wollte ihn mit der Faust ins Gesicht schlagen. Daraufhin ging der 36-Jährige dazwischen und wurde daraufhin von den beiden anderen zu Boden gebracht, die ihm zudem mehrfach Tritte mit den Füßen in Oberkörper und Kopf verpassten. Anschließend flüchteten die drei Täter samt Hund.

Bei der polizeilichen Aufnahme vor Ort ergaben sich für die Beamten erste Hinweise auf die möglichen Identitäten der Täter, die jedoch noch entsprechend überprüft werden müssen.

Der 31-jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht am Ringfinger verletzt. Der 36-jährige klagte über Kopfschmerzen. Zudem war sein T-Shirt zerrissen worden.

Gegen die drei Verdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt

Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth, Telefon 0906/706670, zu melden.

Die Polizei bringt diese Straftat in Zusammenhang mit einem weiteren Vorfall, der sich in der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr ereignete. Zu dieser Zeit warfen zwei Unbekannte eine Scheibe eines Lokals in der Donauwörther Sonnenstraße ein. Vermutlich bedienten sich die Täter einer Buddha-Figur, die als Dekoration auf dem Fenstersims stand, oder sie benutzten einen Stein, um die Doppelsicherheitsverglasung zu beschädigen.

Ein Zeuge, der sich in der Nähe befand, hörte den Krach beim Einschlagen und machte mit seinem Handy ein Video der beiden Täter, als sie gerade zu Gange waren. Auf diesem Video sind zwei dunkel gekleidete Männer mit weißen Turnschuhen zu sehen. Einer der beiden hatte einen kniehohen, weiß-braunen Hund bei sich. Dem 57-jährigen Lokalbesitzer entstand Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Auch hier erbittet die Polizei Hinweise. (dz)