Symbole und Legenden: Weihnachtsexperte erklärt, warum das Fest so gut funktioniert

Gregor von Kursell lüftet für die Leser das Geheimnis der Weihnachtssymbole. Längst ist der Advent ist für ihn zum wissenschaftlichen Forschungsfeld geworden.

Herr von Kursell, Sie sind ja mittlerweile der DZ-Weihnachtsexperte vor Ort. Ihr Adventskalender begleitet die Menschen hier schon das dritte Jahr in Folge durch die Adventszeit. Wir hatten Weihnachtslieder und Weihnachtsfilme. Was gibt es 2021?



Gregor von Kursell : Dieses Jahr heißt der Kalender "Weihnachtliche Symbole und ihre Legenden". Kein anderer Feiertag verfügt über eine so reiche Palette von Symbolen: der Stern, die Krippe, der Christbaum, der Adventskranz, das Lebkuchenhaus - das sind Zeichen, die jeder sofort mit Weihnachten verbindet. Aber was bedeuten sie, warum stehen sie für das Fest? Dazu gibt es Geschichten und Legenden, die ich erzählen werde.

Wie sind Sie auf das Thema gekommen?



von Kursell : Weihnachten ist ein Fest der Sinne. Wir nehmen es mit Augen, Ohren, Nase und Mund wahr, wenn wir weihnachtlich geschmückte Schaufenster betrachten, Musik hören, Räucherkerzenduft schnuppern und Stollen essen. Alle diese Elemente können das hervorbringen, was wir als Weihnachtsstimmung bezeichnen. Ich finde es interessant, wo diese Zeichen herkommen, die wir heute ganz automatisch dem Weihnachtsfest zuordnen. Beim Anblick eines Apfels denkt noch niemand an Weihachten. Dasselbe gilt für eine Kerze oder einen Tannenzweig. Kommen die drei Elemente aber zusammen, dann wirkt es plötzlich weihnachtlich. Ich möchte Symbole entschlüsseln. Ob die Leser die Botschaften dahinter annehmen oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Ich habe keine missionarischen Absichten.

Wie genau haben Sie die Symbole ausgewählt und welche Schwerpunkte gesetzt?



von Kursell : Mir ging es darum, möglichst verschiedene Symbole vorzustellen. Es gibt in meinem Kalender sehr alte und sehr junge Symbole, christliche und weltliche, belebte und unbelebte, solche die man essen kann, wie den Lebkuchen, oder trinken, wie den Glühwein. Und sie mussten natürlich eine Legende haben, die spannend ist und etwas über Weihnachten aussagt. Wie immer geht es dabei um Religion, Geschichte und Brauchtum, aber auch über Aberglauben und Kommerz.

Wo und wie lange und wie haben Sie recherchiert?



von Krusell : An den Texten eines Kalenders arbeite ich etwa neun Monate, aber es steckt auch viel Vorarbeit darin. Das ist eben wie bei der Geburt eines Menschen, um die es an Weihnachten ja geht. Ich suche eigentlich ständig nach neuen Quellen, lese Bücher und Artikel im Internet. Da kann es um Theologie gehen, um Kunstgeschichte, Literatur, aber auch um Technik. Alles das kann mit Weihnachten zu tun haben. Kerzen beispielweise waren früher nur für Reiche erschwinglich. Erst als Chemiker im 19. Jahrhundert lernten, Kerzen aus Stearin und Paraffin herzustellen, konnten sich breite Kreise diese Leuchtmittel leisten, und sie wurden zu einem Symbol für Weihnachten. Ich habe mich mit der Gewinnung von Zucker und Schokolade beschäftigt, mit dem Gewürzhandel, den Fuggern, der Geschichte des Bergbaus im Erzgebirge, mit keltischen und germanischen Mythen. Dazu habe ich mit Wissenschaftlern, Museumsleitern und Vertretern von Industrieverbänden unterhalten. Bei meiner Arbeit bin ich einem ehemaligen Mitschüler wieder begegnet, der schon immer ein sehr kluger Kopf war. Inzwischen ist er Professor für evangelische Theologie in München und beschäftigt sich ebenfalls mit Weihnachten. Er hat mir interessante Hinweise über den Sonnenkult in der Spätantike gegeben. Am meisten beeindruckt hat mich Felicitas Höptner, die Leiterin des Deutschen Weihnachtsmuseums in Rothenburg ob der Tauber. Sie weiß wirklich eine Menge über das Fest.

Dann begleitet Sie Weihnachten ja eigentlich irgendwie das ganze Jahr, oder?



von Kursell : Ja, das kann man so sagen.

Gibt es bei den "Türchen" auch thematische Überraschungen?



von Kursell : Definitiv! Ich schreibe über die allgemein bekannten Symbole, die "üblichen Verdächtigen", aber es sind auch ein paar dabei, an die man nicht unbedingt denkt. Zum Beispiel die Eule. Sie ist für mich ein Beispiel für ein "Symbol im Werden". Dass ich auch über Glühwein schreibe, ist an sich nicht so ungewöhnlich, aber das, was sich beim Schreiben - oder Lesen - des Textes ereignet, umso mehr. Überraschen war für mich zunächst auch, dass viele Symbole auch eine dunkle Seite haben. Aber eigentlich ist das nur logisch, auch die Dunkelheit gehört zu Weihnachten dazu.

Wie entsteht eigentlich die Reihenfolge für den Adventskalender?



von Kursell: Die ist nicht zufällig. Ich versuche natürlich, besonderen Tagen im Kalender passende Themen zuzuordnen. Der 13. Dezember beispielsweise ist der Tag der heiligen Lucia, der Lichtbringerin. Da geht es um die Kerze. Die Wintersonnenwende findet in diesem Jahr am 21. Dezember statt, da frage ich nach, ob dieser Tag wirklich der Ursprung von Weihnachten ist. Für den 1. Dezember wähle ich jedes Mal ein Thema, das mir besonders gefällt und sich gut für den Einstieg eignet. Nach dem 20. Dezember wird es dann meistens feierlicher, und an ungeraden Tagen kommen die widerborstigen Themen, so wie im letzten Jahr die weihnachtlichen Horrorfilme.

Herr von Kursell, haben Sie zu Hause eigentlich auch einen Adventskalender? Vielleicht mit Schokolade?



von Kursell : Wir haben zu Hause einen traditionellen Türchenkalender aus Papier und einen mit Päckchen, die ich für meine Tochter befülle. Da ist auch manchmal Schokolade drin.

Zur Person: Gregor von Kursell ist studierter Journalist und hat sich aus Leidenschaft für Weihnachten und Kulturgeschichte zum echten Experten rund um das Fest der Feste entwickelt. Er lebt in Landsberg, arbeitet aber in Donauwörth bei Airbus Helicopters im Marketing. Für die Donauwörther Zeitung schreibt er regelmäßig über Weihnachtsthemen wie Filme, Lieder und nun auch Symbole.