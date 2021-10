Täter war untergetaucht: Bierkrug-Schläge nach zehn Jahren gesühnt

Plus Nach einer Schlägerei in einer Donauwörther Kneipe im Jahr 2011 tauchte der Täter im Ausland unter. Jetzt hat ihn aber die Vergangenheit eingeholt.

Er war betrunken, er war aggressiv und er schlug zweimal mit einem Bierkrug zu: Ein heute 37-Jähriger hat vor über zehn Jahren zwei andere Männer in einer Kneipe in Donauwörth verletzt. Bevor die Justiz den Täter zur Rechenschaft ziehen konnte, verschwand dieser ins Ausland. Nun holte den Schläger seine Vergangenheit wieder ein.