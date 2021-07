Tanzhaus-Debatte in Donauwörth: Beide Seiten wurden gehört

Plus Die Initiatoren des Bürgerbegehrens hatten zwar die Podiumsdiskussion abgesagt – kontrovers war die Debatte im Parkhotel in Donauwörth aber trotzdem.

Ja, es hätte eine einseitige Veranstaltung werden können. Hätte. Denn die Initiatoren des Bürgerbegehrens zur Sanierung beziehungsweise zum Abriss des Donauwörther Tanzhauses waren bei der Podiumsdiskussion im Parkhotel nicht vertreten. Sie hatten ihre Teilnahme im Vorfeld abgesagt. Doch die Debatte geriet trotzdem nicht zu einer reinen Werbeveranstaltung der Rückbau-Befürworter, die sich seit Kurzem „Neues Forum Tanzhaus“ nennen.