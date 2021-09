Donauwörth

vor 24 Min.

Tanzhaus: Die Reaktionen auf den Bürgerentscheid

Das Tanzhaus steht weiter im Fokus des Interesses in Donauwörth.

Plus Letztlich war es ein klares Votum in Donauwörth nach dem Bürgerentscheid am Sonntag. Wie die Kontrahenten im Stadtrat jetzt wieder zusammenfinden wollen.

Von Thomas Hilgendorf

Das Donauwörther Tanzhaus wird nicht abgerissen, sondern saniert. Ein Neubau, für den sich der neue Stadtrat mehrheitlich ausgesprochen hatte, ist vom Tisch: Die Bürgerinnen und Bürger Donauwörth wollen das bestehende Gebäude erhalten. Ihr Votum war nach einem spannenden Bürgerentscheid am Sonntagabend letztlich deutlich. Mit gut zehn Prozent der Stimmen Abstand in der Stichfrage entschieden sich die meisten für das Bürgerbegehren – und damit für den Erhalt des bestehenden Tanzhauses.

