Tanzhaus: OB Jürgen Sorré über den Ausgang des Entscheids

Plus So beurteilt der Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré das Ergebnis des Bürgerentscheids zum Tanzhaus.

Es war eine lange Wahlnacht - auch für den Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Denn natürlich hat der Rathauschef ganz genau hingeschaut, beim Bürgerentscheid zum Tanzhaus, Sanierung oder Neubau? Jetzt kennt Sorré und auch die Stadt Donauwörth die Antwort auf diese lang diskutierte Frage: Das Tanzhaus soll saniert werden. So will es die Mehrzahl der Wählenden.