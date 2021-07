Donauwörth

14:05 Uhr

Tanzhaus: Überraschende Absage für Podiumsdiskussion in Donauwörth

Plus Bürger fragen, die verschiedenen Fraktionen antworten - so war eine öffentliche Diskussionsrunde zum Tanzhaus in Donauwörth geplant. Doch die Idee scheitert.

Von Barbara Wild

In gut zwei Monaten sollen die Bürger in Donauwörth über die Zukunft des Tanzhauses entscheiden. Da ist Information über das Thema Grundlage der Entscheidung. Unter dem Titel „Zukunft des Neuen Tanzhauses“ war deshalb eigentlich eine Podiumsdiskussion geplant, auf der die Bürger ihre Fragen sowohl an die Befürworter des Abrisses und Neubau des Tanzhauses als auch an die Befürworter der Sanierung hätten stellen können. Aus diesem Vorhaben wir nun aber nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen