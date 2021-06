Donauwörth

21:11 Uhr

Tanzhaus: Verhindert Denkmalschutz den Neubau?

Plus Ein Schreiben des Landesamtes für Denkmalpflege verunsichert Räte in Donauwörth. Stadtrat will trotzdem Bürgerbegehren durchführen - und auch ein Ratsbegehren.

Von Thomas Hilgendorf

Welches Bild trifft auf die Donauwörther Tanzhaus-Debatte um Neubau oder Sanierung des großen Gebäudes in der Reichsstraße am ehesten zu: Ist es eine Wellenbewegung, ein Ringen, Fingerhakeln oder ein Gezerre? Fraglos ist, dass die Causa Tanzhaus in die nächste Runde geht. Im Vorfeld der Stadtratssitzung vom Donnerstagabend war bekannt geworden, dass ein Vorab-Schreiben des Landesamtes für Denkmalpflege im Falle eines Abrisses das gesamte Ensemble der Reichsstraße gefährdet sieht. Geht es nun also doch wieder in Richtung Sanierung? Braucht es dann überhaupt ein Bürgerbegehren?

