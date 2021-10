Teststation in Donauwörth: Was sich ab 11. Oktober ändert

In Donauwörth wird es ab 11. Oktober bei der Teststation neue Öffnungszeiten geben. Abendtermine nur noch freitags. Was ein Test kostet.

Das Ende der kostenlosen Bürgertests nach dem 11. Oktober hat auch Auswirkungen auf die Donauwörther Teststation. Diese wurde von Bürgern aus dem gesamten Landkreis genutzt, da nahezu rund um die Uhr offizielle Tests möglich waren - allerdings mit vorheriger Buchung. Dort werden nach dem genannten Datum nur noch freitags Abendtermine für Corona-Schnelltests angeboten. Zudem müssen Bürger bezahlen.

BRK Donauwörth wird seinen Dienst in der Teststation Donauwörth einstellen

Wie die Stadt Donauwörth, die die Teststation organisiert hat, mitteilt, wird das BRK ab dem 11. Oktober seinen Dienst in der Bürger-Teststation einstellen. Besonders in den Abendstunden sowie an Wochenenden hatte das BRK in den vergangenen Monaten gemeinsam mit den Johannitern für den Betrieb der Teststation gesorgt.

Weiterhin übernimmt die Center Apotheke den Betrieb der Teststation am Festplatz im ehemaligen Gebäude der neuapostolische Kirche von Montag bis Freitag. Die Öffnungszeiten sind dann von Montag bis Donnerstag von 8.45 bis 12:15 Uhr und von 13.45 Uhr bis 16.40 Uhr. Freitags werden verlängerte Öffnungszeiten bis 20 Uhr nach wie vor ermöglicht, da die Johanniter die Abendstunden übernehmen. Auch am Wochenendtermine kann sich jedermann gegen Entgelt testen lassen und zwar Samstag von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr; Sonntag gibt es zwischen 9 und 12 Uhr Termine.

Der Preis für die Testung liegt bei 15 Euro, so die Stadt. Es ist weiterhin eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Die Stadt Donauwörth unterstützt die Teststation weiterhin nicht nur organisatorisch und durch die Räumlichkeit einschließlich Heizung und mehr, sondern auch mit einer Verwaltungskraft beim Betrieb vor Ort.

Bis Ende Oktober werde die Teststation im der beschrieben Weise laufen und dann erneut auf den Prüfstand gestellt, um die Zeiten je nach Auslastung anzupassen“, heißt es aus dem Rathaus. (dz)