Teststation in Donauwörth hat auch an Feiertagen geöffnet

Auch während der Pfingstferien ist die Corona-Bürgerteststation in Donauwörth geöffnet. Das sind die Öffnungszeiten.

Auch während der bevorstehenden Feiertage in den Pfingstferien gibt es an der Bürger-Teststation in der Gartenstraße 19 in Donauwörth Termine: Die mit der Stadt kooperierenden Hilfsorganisationen bieten am Pfingstsonntag (23. Mai), Pfingstmontag (24. Mai) und an Fronleichnam (3. Juni) jeweils zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 17 und 20 Uhr die Durchführung von Schnelltests an.

Die Buchung erfolgt wie immer online oder telefonisch unter der Hotline 0906/789-500 (Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 9 bis 13 und 14.15 bis 20 Uhr; Samstag 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr; Sonntag von 10 bis 12 Uhr). Onlinebuchung und zu weitere Infos es unter donauwoerth.de, gleich auf der Startseite ganz oben rechts im Button „Teststation“. (pm)

