Teurer "Auftritt": Autoposer in Donauwörth schleudert in die Hecke

Hoher Schaden am getunten Auto ist die Folge eines Unfalls vor dem Kaufland in Donauwörth. Ein Autoposer landet mit seiner Karosse in einer Hecke.

Diesen "Auftritt" hat sich ein Autoposer in Donauwörth am Sonntagabend sicher anders vorgestellt.

Nach Auskunft der Polizei wollte der 23-jährige Fahrer eines optisch auffälligen 265 PS-Audi am Sonntagabend um 20.58 Uhr vom Kaufland-Parkplatz in Donauwörth nach links auf die Fahrbahn in Richtung eines Schnellrestaurants einfahren. Der junge Mann drückte den Beamten zufolge das Gaspedal derart durch, dass der getunte Wagen trotz Allradantriebs bei regennasser Fahrbahn und überhöhter Geschwindigkeit auf Höhe BayWa von der Straße schleuderte, über den Grünstreifen und den Gehweg schanzte und schließlich in der Hecke eines nahe gelegenen Grundstücks landete.

Unfall: Autoposer in Donauwörth hat einen Schaden von 6000 Euro.

Glücklicherweise herrschte zum Unfallzeitpunkt kein Fußgängerverkehr in dem Bereich, sodass es lediglich bei heftigem Sachschaden in einer geschätzten Höhe von mindestens 6000 Euro blieb. Der Bauhof Donauwörth wurde zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe und zur Gefahrenbeschilderung verständigt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Gesetzeshüter zeigten den 23-jährigen Unfallverursacher , der noch einen gleichaltrigen Beifahrer mit an Bord hatte, wegen Missachtung der Straßenverkehrsordnung an. (dz)