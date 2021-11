Tiefstehende Sonne: Unfall mit hohem Sachschaden

Weil er von der Sonne geblendet wurde, übersah ein 41-jähriger Autofahrer in Donauwörth beim Abbiegen einen anderen Wagen. Es kommt zur Kollision.

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Mittwochvormittag in Donauwörth ereignet. Um 8.35 Uhr befuhr der Polizei zufolge ein 41-jähriger Mann die Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße vom Kreisverkehr kommend und wollte nach links auf den Parkplatz einer Autowerkstattkette einbiegen. Aufgrund der tief stehenden Sonne, so heißt es von den Gesetzeshütern, erkannte der 41-Jährige den entgegenkommenden Pkw eines 33-Jährigen nicht und bog ab.

Dabei prallte er mit seiner vorderen Fahrzeugseite in die Front des entgegenkommenden Wagens. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrer gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Der Unfallverursacher wurde vor Ort angezeigt.