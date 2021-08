Donauwörth

14:40 Uhr

Totschlag in Donauwörther Obdachlosenheim: Verdächtiger in U-Haft

Am Tag nach der Bluttat in der Obdachlosenunterkunft in Donauwörth ist der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt worden.

Der mutmaßliche Täter, der im Obdachlosenwohnheim in Donauwörth einen anderen Mann mit Schlägen gegen den Kopf getötet hat, wurde in Untersuchungshaft genommen. Das meldet das Polizeipräsidium Schwaben Nord. Die Obduktionsergebnisse bestätigten zudem den Verdacht der Kriminalpolizei, dass der 55-jährige Bewohner bei einem Streit mit dem 35-jährigen Verdächtigen die tödlichen Verletzungen erlitten hat. "Aufgrund des nun vorliegenden Obduktionsergebnisses sind die erlittenen tödlichen Verletzungen auf eine vorherige körperliche Auseinandersetzung zurückzuführen, bei dem der 55-Jährige offenbar mehrfach massiv gegen Kopf und Rumpf geschlagen und getreten wurde, so Polizeihauptkommissar Siegfried Hartmann. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde deshalb am Mittwochmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen Totschlags erließ und in Vollzug setzte. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt. Weitergehende Einzelheiten, insbesondere zu den Tatumständen, können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden, heißt es aus dem Polizeipräsidium. Lesen Sie dazu auch Donauwörth Plus 55-Jähriger stirbt nach Bluttat im Donauwörther Obdachlosenheim

Themen folgen