Donauwörth: Tränengas in der Ausländerbehörde

Plus Weil ihr Mann abgeschoben werden sollte, verliert eine afrikanische Frau die Fassung. Die Polizei muss eingreifen. Derweil scheint es um den Ehemann inzwischen bitter bestellt.

Fraglos ging es in den Fluren des Landratsamtes in Donauwörth am 15. Mai turbulent zu. Der Nigerianer Emma O., ein abgelehnter Asylbewerber, wurde festgenommen als er bei der Ausländerbehörde gemeinsam mit seiner Familie seine Dokumente erneuern wollte, wie ein Unterstützer der Familie in einem offenen Brief an unsere Zeitung schreibt. Demnach sollte der verheiratete Vater von vier Kindern an jenem Tag abgeschoben werden. Er alleine – die Familie (noch) nicht. Dabei sei es seitens der Polizei auch zum Einsatz von Tränengas gekommen.

Warum musste das Tränengas eingesetzt werden?

Der Leiter der Ausländerbehörde am Landratsamt in Donauwörth, Johann Stark, bestätigt die Abschiebung an diesem Tag. Es sei tatsächlich zum Einsatz von Tränengas in den Fluren der Behörde gekommen. Allerdings beschreibt Stark die Szenerie an jenem Tag anders als der Fürsprecher der afrikanischen Familie. Der Sprecher, ein in der Menschenrechtsarbeit aktiver Mann aus Linz, schreibt, die sechsköpfige Familie sei am 15. Mai, „völlig unvorbereitet“ von der Polizei überrascht worden. Der Vater, der als einziger abgeschoben wurde, „hatte bei seinem Besuch im Landratsamt nichts dabei als das, was er am Leib trug: kein Geld, keine Wechselwäsche, nichts.“ Im Zuge der Verhaftung habe sich die Frau aufgeregt und habe schließlich die Kontrolle über sich verloren. „Verständlicherweise“, wie O.s Unterstützer aus Linz schreibt. Die Polizeibeamten hätten schließlich im Beisein der Kinder zum Tränengas gegriffen.

Ohne Gepäck festgenommen?

Dass das Ereignis sich grundsätzlich so ähnlich abgespielt hat, stellt Behördenleiter Stark nicht in Frage. Die Reaktion der Polizei sei jedoch durchaus angemessen und begründet gewesen, betont er: „Die Frau hat ihr eigenes Kind gefährdet, als sie es auf der Treppe geschubst hat.“ Um Schlimmeres zu vermeiden, vor allem, um Gefahr für die Kinder abzuwenden, habe die Polizei umgehend und effektiv einschreiten müssen. Das bestätigt der Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth, Thomas Scheuerer: Sowohl die Kinder als auch das Personal der Ausländerbehörde sei stark gefährdet gewesen.

Zudem entspreche es, wie Johann Stark erklärt, nicht der Wahrheit, dass der Mann ohne Gepäck ins Flugzeug nach Nigeria gesetzt wurde: „Das Personal ist in die Unterkunft gefahren, um seine Sachen zu packen.“ Dass Familien getrennt abgeschoben werden, sei indessen nicht unüblich. Bei Familie O. sei es keineswegs der Fall, dass Frau und Kinder eine Bleiberecht bekommen hätten, der Vater aber nicht.

Festnahme nach der Ankunft im Heimatland

Bei dem Vater seien vielmehr die für die Abschiebung erforderlichen Papiere nach seiner Ablehnung bereits vollständig gewesen, bei der Frau und den Kindern noch nicht. Doch auch sie hätten eine Abschiebung zu erwarten. Es sei nicht so, dass Trennungen von Familien gewünscht seien: „Der Mann hätte mit seiner Abschiebung rechnen müssen. Er hätte nach der Ablehnung des Asylantrags im Sinne seiner Familie das Rückkehrmanagement der Ausländerbehörde in Anspruch nehmen können“, erklärt Stark.

Zu einem vergleichbaren Fall war es am selben Tag zu einem früheren Zeitpunkt gekommen: Hier habe es aber keinen Widerstand gegeben – „die betreffende Familie ist inzwischen wieder vereint in ihrem Heimatland“.

Der Unterstützer der Familie O. betont indessen, dass jene unangekündigte Vorgehensweise bei Abschiebungen „entsetzlich“ sei. Für die Kinder sei das Ereignis traumatisch, ebenso für die Frau. Zudem betont er, dass O. als überzeugter Christ in seiner deutschen Gemeinde engagiert mitgearbeitet habe. Ferner habe er sich für den Umweltschutz engagiert – was ihm laut der Darstellung in seinem Heimatland zum Verhängnis geworden war und weswegen er in Deutschland um Asyl bat. Inzwischen sitze der abgeschobene Mann, so der Helfer der Familie, wegen seiner Aktivitäten im Umweltschutz in Nigeria in Haft. Johann Stark kommentiert die richterliche Entscheidung über den Asylantrag nicht: Die Ausländerbehörde ist an Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge beziehungsweise des zuständigen Gerichts gebunden.

Abschiebehaft sei derweil keineswegs – wie es der österreichische Unterstützer anführt – das mildere Mittel, sondern lediglich die „Ultima Ratio". Das Landratsamt schreibt in einer Antwort auf den offenen Brief: „Die Abschiebung Herrn O. erfolgte aufgrund der rechtskräftigen Ablehnung seines Asylantrages. Die Ausländerbehörden sind an die Asylentscheidungen des Bundesamts beziehungsweise der Verwaltungsgerichte gebunden und müssen nach negativen Ausgang des Asylverfahrens versuchen, den Aufenthalt entweder freiwillig oder zwangsweise zu beenden."