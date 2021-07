Trinkwasser: Chlorung ab kommende Woche in Donauwörth

Die Keimbelastung in der Versorgungszone Riedlingen ist zwar rückläufig. Die Maßnahme erfolgt laut Stadt zur Sicherheit. Wie es nun weitergeht.

Die Stadtwerke Donauwörth informieren über den aktuellen Sachstand im Trinkwasserbereich der Versorgungszone Riedlingen: Nachdem Anfang vergangener Woche, ab dem 5. Juli, eine Abkochanordnung vom Gesundheitsamt Donau-Ries ausgesprochen worden war, wurden seitens der Stadtwerke verschiedene Maßnahmen zur Ursachenabklärung der festgestellten Verunreinigungen durchgeführt.

So wurden beispielsweise am 5. und 6. Juli Desinfektionsmaßnahmen im Bereich entlang der Einspeiseleitung bis zur ersten Abnahmestelle geleistet. Die Trinkwasserversorgung der Haushalte war dabei, so die Stadt in einer Mitteilung vom Mittwoch, von diesen Maßnahmen nicht betroffen.

Seit dem 7. Juli wurden in keiner Probe Enterokokken nachgewiesen. Nach wie vor gibt es allerdings vereinzelt Befunde von coliformen Keimen, deren Ursache „höchstwahrscheinlich zugeordnet“ werden konnte. Details dazu wurden am Mittwoch jedoch nicht publik gemacht.

Abkochanordnung weiterhin zu beachten

Die Abkochanordnung ist laut Stadtwerken nach wie vor unverändert zu beachten. Eine Auflistung der betroffenen Straßenzüge ist untenstehend zu finden. Da das Trinkwasser unbedenklich sein muss, seien andere Ursachen für die Verkeimung auszuschließen, sodass zudem eine Sicherheitschlorung ab Montag, 19. Juli, im Bereich der betroffenen Versorgungszone Riedlingen angeordnet werden musste, da das längerfristige Abkochen jeglichen verwendeten Trinkwassers nicht zumutbar sei. Diese Sicherheitschlorung benötige mehrere Tage, um in einer nachweislich wirksamen Konzentration im Versorgungsnetz wirken zu können und muss dann mindestens über einen Zeitraum von 14 Tagen aufrechterhalten werden. Die von der Sicherheitschlorung betroffenen Haushalte entsprechen der untenstehenden Auflistung.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass die derzeitige Notwendigkeit zum Abkochen des Trinkwassers auch noch einige Tage über den Beginn der Sicherheitschlorung (ab Montag, 19. Juli) hinaus besteht: Erst wenn die entsprechende Konzentration erreicht ist, kann laut Stadtwerken auf das Abkochen dann verzichtet werden. Ab wann dies der Fall ist, werden die Stadtwerke mitteilen und ebenso über die weitere Entwicklung wieder informieren.

Die Hotline der Stadtwerke ist für alle Rückfragen geschaltet und werktags bis 17 Uhr unter 0906/789-270 zu erreichen.

Die parallel zum derzeitigen Vorgehen regelmäßig erfolgenden Beprobungen werden sowohl was die Entnahmestellen also auch was den Beprobungszyklus betrifft mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Zudem stehen den Stadtwerken bei allen Maßnahmen Mitarbeiter des Technologiezentrums Dresden mit sachverständigem Rat zur Seite.

Die Stadtwerke sind sich der Umstände für die betroffenen Haushalte bewusst, bedauern diese und bitten um Verständnis für die Maßnahmen.

Bewohner folgender Straßenzüge werden unverändert um Beachtung der Abkochanordnung gebeten:

Stadtteil Riedlingen : gesamt

gesamt Stadtteil Auchsesheim: gesamt

gesamt Stadtteil Zusum : gesamt

: gesamt Im Stadtteil Nordheim die folgenden Straßen: Pestalozzistraße - Im Wiesengrund - Krautgartenweg - Lerchenweg - Liebigstraße - Raiffeisenstraße - Bäumenheimer Str. 12 - 28 - Bäumenheimer Str. 17-39 - Bäumenheimer Str. 51 - Brunnenstraße 2

die folgenden Straßen: Pestalozzistraße - Im - Krautgartenweg - - Liebigstraße - Raiffeisenstraße - Bäumenheimer Str. 12 - 28 - Bäumenheimer Str. 17-39 - Bäumenheimer Str. 51 - Brunnenstraße 2 Im Stadtgebiet Donauwörth die folgenden Straßen: Bratschstraße - Josef-Hermann-Straße - Nordstraße - Südstraße - Glücksstraße - Ringingerstraße - Friedensstraße - Sandacker - Görzstraße - Neudegger Allee - Lorenz-Hübner-Straße - An der Westspange 1

die folgenden Straßen: Bratschstraße - - Nordstraße - Südstraße - Glücksstraße - Ringingerstraße - Friedensstraße - Sandacker - Görzstraße - Neudegger Allee - - An der Westspange 1 In Tapfheim der Ortsteil Rettingen (dieser wird von den Stadtwerken Donauwörth versorgt)

Informationen der Stadtwerke zum Abkochen sind des Weiteren auf der Internetseite der Stadt Donauwörth www.donauwoerth.de im Bereich der Stadtwerke eingestellt. Direktlink: https://www.donauwoerth.de/fileadmin/user_upload/Rathaus/Stadtwerke/Downloads/Fragen_und_Antworten_zur_Abkochanordnung.pdf.

Ein Merkblatt zur Sicherheitschlorung ist unter www.donauwoerth.de im Bereich der Stadtwerke eingestellt. Direktlink: https://www.donauwoerth.de/fileadmin/user_upload/Rathaus/Stadtwerke/Downloads/FAQ_Chlorung.pdf