Donauwörth

vor 59 Min.

Trinkwasser-Keime in Donauwörth: Ursache scheint klar

Mitarbeiter der Stadtwerke haben sämtliche Leitungen untersucht. Das Problem scheint inzwischen geortet. Parallel zur Tiefzone Riedlingen, zu der auch Rettingen gehört, wird nach wie vor die Zone des Hochbehälters in der Parkstadt untersucht. Dabei unterstützen Spezialisten aus Dresden die Stadtwerke.

Plus Donauwörths OB Jürgen Sorré kann Neuigkeiten zur Keimbelastung im Trinkwasser vermelden. Im Interview stellte er sich den Fragen unserer Zeitung.

Das Thema Trinkwasser ist längst Chefsache in Donauwörth. Nachdem vor Kurzem in der Versorgungszone Riedlingen Keime festgestellt worden waren, zu der auch der Tapfheimer Ortsteil Riedlingen gehört, wurde akribisch an der Ermittlung der Ursache für die Probleme geforscht. Diese scheint nun gefunden, wie Donauwörths Oberbürgermeister im Interview mit unserer Zeitung berichtet.

