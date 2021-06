Über 200 Liter Diesel von Bagger am Donauwörther Freibad abgezapft

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch und Freitag Kraftstoff von einem Bagger abgezapft. Dieser stand auf dem Baustellengelände des Donauwörther Freibads.

Über 200 Liter Dieselkraftstoff sind von einem Bagger im Donauwörther Freibad an der Sternschanzenstraße gestohlen worden. Zwischen Mittwoch 16 Uhr, und Freitag 7 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Bagger auf der dortigen Baustelle zu schaffen. Das Baufahrzeug stand dort unbewacht in einem abgesperrten Bereich. Die Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei vermutlich über den Zaun entlang eines oberhalb der Bundesstraße 2 verlaufenden Fußwegs Zugang zum Freibad.

Schaden liegt bei rund 300 Euro

Dort zapften sie etwa 200 bis 250 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank des Baggers ab. Der Schaden beläuft sich den Beamten zufolge auf etwa 300 Euro. Wer hierzu Hinweise geben kann, soll sich unter Tel. 0906/70 66 70 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (dz)

