Donauwörth

vor 19 Min.

Überraschend: vorzeitiges Aus für das Kulturfest DONwud in Donauwörth

Dieses Schild wies die Besucher am Samstag auf die Absage hin. Eigentlich sollte DONwud an diesem Wochenende noch stattfinden.

Plus Eigentlich hatte das Freiluft-Spektakel am Samstag noch sein sollen. Doch dann wurde es - nach nur zwei Tagen - abgesagt.

Von Daniel Weigl

Nachdem Ministerpräsident Markus Söder am Freitag angekündigt hatte, alle Weihnachtsmärkte in Bayern ab Mittwoch absagen zu wollen, hatten sich viele in unserer Region vorgenommen, noch einmal in den Budenzauber von DONwud einzutauchen. Denn während die Veranstalter von Christkindlmärkten in den vergangenen Tagen ohnehin schon einer nach dem anderen sämtliche Vorhaben annullierten, war das Donauwörther Multi-Kulti-Festival am Donnerstag eröffnet worden. Am Samstag nun hätte es dort noch einmal Glühwein, Livemusik, Lagerfeuer und mehr geben sollen. Doch daraus wurde letztendlich nichts.

