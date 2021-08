Donauwörth

Umfrage in Donauwörth: Was halten Sie von der 3G-Regel?

Plus In unserer DZ-Straßenumfrage in der Donauwörther Innenstadt wollen wir von Passanten wissen, wie sie die neue 3g-Regel finden.

Von Julian Pilz

Geimpft, genesen, getestet: Eines davon muss man sein, um zum Friseur, zur Innengastronomie oder ins Kino gehen zu können. Diese Regel tritt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr in Kraft. Ein negativer Schnelltest darf zudem nicht älter als 24 Stunden sein. In unserer DZ-Straßenumfrage in der Donauwörther Innenstadt wollten wir von Passanten wissen, wie sie die neue Vorgabe finden.

