Unbekannte demolieren Auto in Donauwörth

Unbekannte haben am Freitagabend in Donauwörth ein Auto komplett demoliert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein seit Wochen auf einem Parkplatz an der Neudegger Allee in Donauwörth abgestelltes Auto mit ausländischer Zulassung haben am Freitagabend mehrere Unbekannte demoliert. Die Täter schlugen nach Auskunft der Polizei die Scheiben am Wagen ein und verwüsteten dessen Innenraum.

Da der Besitzer das Fahrzeug offenbar dort entsorgt hat und unbekannten Aufenthalts ist, setzte die Polizei die Stadt Donauwörth bezüglich der Beseitigung des Pkw in Kenntnis. Wer Hinweise zu dem Vandalismus geben kann, möchte sich an die Inspektion Donauwörth wenden. Telefon: 0906/706670. (dz)

