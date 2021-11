Unbekannte randalieren an Schule in der Parkstadt

Erneut haben Vandalen im Bereich der Sebastian-Franck-Grundschule ihr Unwesen getrieben. Helfen Video-Aufnahmen der Polizei weiter?

Zum wiederholten Male haben Unbekannte im Bereich der Sebastian-Franck-Grundschule in der Donauwörther Parkstadt randaliert. Die Polizei meldet nun einen weiteren Fall. In der Zeit zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, schlugen Unbekannte mit massiver Gewalt die Deckenverkleidung des Eingangsbereichs der Schule in der Perchtoldsdorfer Straße kaputt.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2000 Euro. Der Polizei zufolge werden nun Videoaufnahmen ausgewertet. Wer darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

Lesen Sie dazu auch