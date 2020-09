17:56 Uhr

Donauwörth: Unbekannte randalieren auf Schulhof

Auf dem Gelände der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth haben Unbekannte randaliert.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag auf dem Gelände der Ludwig-Auer-Schule in Donauwörth ihr Unwesen getrieben. Der Polizei zufolge beschädigten der oder die Täter mutwillig vier Laternen. Diese drückten sie um, wodurch teilweise die Fassungen zerstört wurden. Zudem besprühten die ungebetenen Gäste eine Feuertreppe mit dem Schriftzug „609 cadi“.

Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise, insbesondere zur Bedeutung des sogenannten Tags „609 cadi“. Telefon: 0906/70667-11. (dz)

