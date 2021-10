Unbekannter demoliert mutwillig Elektrorollstuhl in Donauwörth

In Donauwörth ist ein Elektrorollstuhl massiv beschädigt worden. Die Polizei spricht von einer "perfiden Straftat".

Von einer "perfiden Straftat" berichtet die Polizei Donauwörth. Ein Unbekannter hat am Wochenende einen in Donauwörth geparkten Elektrorollstuhl mutwillig und massiv beschädigt. An dem Gefährt, das seinem behinderten Besitzer die Teilnahme am Straßenverkehr und eigenständige Mobilität ermöglicht, hat der Täter mit massiver Gewalt die Frontbeleuchtung zerschlagen und zertreten.

Am Sonntag zeigte der 56-jährige Besitzer die Tat an. Der Donauwörther hatte er seinen Elektrorollstuhl von Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntagmittag, 12 Uhr, auf einer Parkfläche in der Zirgesheimer Straße geparkt.

Demolierter Elektrorollstuhl: Polizei Donauwörth schätzt Schaden auf 100 Euro

Der Schaden wird auf mindestens 100 Euro geschätzt, doch die persönlichen Folgen für den Besitzer des Fahrzeugs dürften viel wesentlicher sein. Gerade in der nun dunkleren Jahreszeit ist die Beleuchtung wichtig und rein rechtlich muss der Rollstuhl erst einmal stehenbleiben, bis er repariert ist.

Bislang sind keine Hinweise auf die verursachende Person bekannt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)