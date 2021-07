Unbekannter sprengt Briefkasten in Donauwörth

Großer Schreck für einige Anwohner in Donauwörth: Ein Unbekannter hat einen Briefkasten gesprengt. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter hat mitten in Donauwörth den Briefkasten eines Wohnhauses in Donauwörth gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, steckte der Täter in der Nacht auf Donnerstag um 0.50 Uhr an dem Anwesen in der Adolph-Kolping-Straße auf der Riedinsel in den Kasten einen größeren Sprengkörper und brachte diesen zur Explosion.

Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Unter anderem wurden die Tür des Briefkastens und zwei Scharniere demoliert.

Der laute Knall weckte mehrere Anwohner. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und der vorsätzlichen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Inspektion in Donauwörth entgegen. Telefon: 0906/706670. (dz)

