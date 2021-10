Unfall an Baustellenampel auf der B16 bei Donauwörth

Weil sie ein Stauende an einer Ampel übersieht, prallt eine Autofahrerin aus Dillingen gegen das hinterste Auto. 8000 Euro Schaden.

Eine 65-junge Frau aus Dillingen hat an der Baustellenampel auf der B16 bei Donauwörth einen Unfall gebaut. Die Frau musste auf der Südspange der Bundesstraße 16 abbremsen, weil an einer Baustelle an der dortigen Bahnüberführung derzeit eine Ampel installiert ist.

Eine 27-jährige Dillingerin übersah den Stau und prallte auf den stehenden Wagen einer 65-Jährigen aus Rain. Durch den Aufprall entstand laut Polizei Donauwörth ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro. Beide Frauen gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Die Unfallverursacherin wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (dz)