Unfall auf der B2 bei Donauwörth: Auto erfasst Reh frontal

Auf der B2 bei Donauwörth ist einem Harburger ein Reh vors Auto gelaufen. Was genau passiert ist.

Wildunfall am Montag auf der Schellenbergumgehung in Donauwörth: Einem 29-jährigen Harburger, der dort gegen 17 Uhr unterwegs war, lief ein Reh ins Auto.

Wildunfall auf der B2 bei Donauwörth: Tier frontal erfasst

Wie die Polizei mitteilt, sprang das Tier von rechts auf die Fahrbahn, wurde vom Wagen frontal erfasst und war sofort tot. Die Beamten zogen den auf der Straße liegenden Kadaver an den Fahrbahnrand und verständigten den Jagdpächter. Am Fahrzeug entstand laut Auskunft der Beamten Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. (pm)